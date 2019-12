Diego Armando Maradona | “Ginobili è il più grande sportivo argentino di sempre | è come

(Di martedì 24 dicembre 2019) In un’intervista televisiva rilasciata all’emittente argentina TyC Sports durante il programma Líbero,ha parlato della sua passione per la pallacanestro definendo Manu Ginobili il piùdi tutti i tempi. Il Pibe de Oro, considerato uno dei più forti calciatori della storia (se non il più forte), è attualmente allenatore della squadra messicana Gimnasia la Plata. Il fuoriclasse capace di scrivere pagine indelebili della storia del fútbol con le maglie dell’Argentina ed in Italia del Napoli ha elogiato anche altri componenti della Generacion Dorada del basket albiceleste tra cui Nocioni e Scola. “Manu sta sopra tutti, non lo si può neanche considerare insieme agli altri. ÈMessi e Ronaldo nel calcio – ha spiegato, che poi ha aggiunto – per me è il piùnella storia dell’Argentina. Poi ce n’è ...

Leggi la notizia su forzazzurri

