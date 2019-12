Diavolo all’Inferno Berlusconi pronto a salvare il Milan

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 24 dicembre 2019) Incubo rossonero. Il 5 a 0 inflitto dalla super Atalanta al peggiordella storia ha devastato i tifosi rossoneri. All’ombra della Madonnina si comincia a sognare e, forse, ad invocare il ritorno di. E’ l’ora più ne per la patria rossonera, epotrebbe esserne il Salvatore ideale. Proprio come avvenne alla metà degli anni 80. Ilveniva da gestioni disastrose, scandali, retrocessioni., già famoso per le sue imprese televisive, fece irruzione nel mondo del calcio. Memorabile la prima apparizione in elicottero all’Arena Garibaldi dida dove proclamò il suo editto calcistico: ildidiventerà la squadra più forte del mondo. Una promessa più che mantenuta, quella di, a suon di scudetti e trofei internazionali. L’offuscarsi della golden age, la scarsa passione dei figli per la proprietà calcistica di ...

