Destiny 2 | il primo Stendardo di Ferro della Stagione dell' Alba arriva oggi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Bungie continua a lavorare duramente al suo2 che,, riceve ildi.Come già svelato la scorsa settimana sul sito ufficiale, lodiavrà inizio, 24 dicembre, alle ore 18 italiane, e sarà disponibile fino al 31 dicembre alle ore 18 italiane."Questaavremo una versione armatura 2.0 per il set del Tributo del. L'impresa stagionale per guadagnarla sarà simile a quellascorsa, ma con dei cambi su alcune fasi e sulle armi necessarie per ottenere progressi". Leggi altro...

