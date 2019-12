(Di martedì 24 dicembre 2019) Una lettrice scrive a IlQuotidiano raccontando le sue impressioni sullantus di. Sembra un flop, dice: “non solo ha perso la Supercoppa contro la Lazio e non riesce a staccare l’Inter in campionato, ma è una squadra noiosa e anonima. Di lei si parla solo per gli atletismi, i gol e le sceneggiate di Ronaldo, nient’altro. Ma tutti gli altri, allenatore in testa, che fanno?” Le risponde Fabrizio d’Esposito responsabile della redazione politica del giornale di Travaglio, nonché fondatore del Napolista. “Comincerei dicendo che ladiè proprio brutta. Il problema, a mio giudizio, è che qui ci troviamo di fronte a uno degli allenatori più sopravvalutati dell’ultimo lustro e che ha sempre goduto di una stampa benevola e mai critica, completamente cieca sulle sue lacune”. Bastava seguire il Napoli dellaBellezzata, scrive, ...

Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : D’Esposito (Il Fatto): Sarri alla Juve ha portato la Grande Bruttezza Una lettera al giornale di Travaglio. Il capo… - _D_V_A_S_ : RT @MassiDL273: @Ruttosporc vabbe dai hanno ragione stavolta, lukaku in questa partita ha fatto solo 2 gol e un assist (oltre ad aver regal… - ilmochi : @MarcoYera E fu così che Esposito prossimo pallone d'oro ??Scherzi a parte, la maturazione è soggettiva (anche se Ba… -