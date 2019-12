Demi Lovato in ospedale a Natale per incontrare i fan malati video

(Di martedì 24 dicembre 2019)ha trascorso i giorni prima didedicandosi ai suoi fan. In particolare, ha voluto passare del tempo con piccoli pazienti, recandosi personalmente all'pediatrico di Los Angeles. La popstar ha incontrato diversi ragazzi e ragazze ricoverati in, nel reparto di oncologia e non solo, offrendo loro regali, sorrisi e quattro chiacchiere prima delnon ha annunciato la sua presenza inné pubblicato nulla sui suoi social network dopo la sua visita, ma la famiglia di una delle pazienti a cui la cantante ha fatto visita, Cloë, ha filmato il momento del loro incontro e lo ha pubblicato online.ha portato con sé degli addobbi per la stanza di Cloë per il, le ha regalato una maglietta autografata e l'ha incoraggiata a tenere duro augurandole di guarire al più presto: "Volevo solo far spuntare un ...

