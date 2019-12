Dakar 2020 | ci sarà Fernando Alonso Obiettivo esperienza per l’iberico | ma occhio alle

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Mentre la stagione dei motori è in letargo aspettando la primavera, tra pochi giorni è già il momento di dare il via ad una delle competizioni più spettacolari del panorama, la 42esima edizione della. Ilè un anno di svolta, il primo atto di un terzo, storico capitolo. Dopo dieci anni il Rally esce infatti dal Sud America e si trasferisce in Arabia Saudita (prima ancora aveva vissuto un trentennio in Africa), e immediatamente questa nuova avventura è stata denominata “Il Regno della Sabbia”. In totale il percorso prevede 7.856 km, di cui 5.097 km sono di prova cronometrata (ovvero il 65% del totale). Il 5 gennaio i 572 piloti dell’entry list scatteranno da Jedda, per dirigersi in direzione di Riyadh attraversando paesaggi mozzafiato tra montagne e canyon. Oltrecondizioni ambientali sempre molto critiche, i partecipanti e i loro mezzi dovranno anche ...

FormulaPassion : La #Dakar2020 si avvicina - dakarbot : RT @FormulaPassion: #Dakar 2020 | #Peterhansel, niente moglie come copilota - FormulaPassion : #Dakar 2020 | #Peterhansel, niente moglie come copilota -