Daisy Ridley | Ho iniziato a recitare a scuola per gioco e ora eccomi qua

(Di martedì 24 dicembre 2019) La chiamavano Rey. Il primo ricordo d’infanzia è una presentazione di rito a un party in famiglia: “Questa è nostra figlia. Un giorno sarà una stella” dicevano con orgoglio i genitori, raccolti insieme agli amici attorno all’albero di Natale con le stille di neve finta che colavano dalla chioma. A un certo puntourla: “Io sono timida!”. Slam! La porta della sua cameretta si chiude elascia tutti a bocca aperta. “Non immaginavo di diventare ‘qualcuno’. Chi lo avrebbe detto che un giorno sarei stata la prescelta di quella galassia lontana lontana?”. Baby, Dazz, Dazzle e Day sono i quattro nomi che, 27 anni, porta nel cuore fin da bambina: “Prima che tutti mi conoscessero per il personaggio in Star Wars, Rey, la spazzina del pianeta Jakku, io ero semplicemente la principessa di ...

