Da Chris Evans a Zac Efron | ecco gli ultimi scapoli d’oro di Hollywood

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019) Daa Zac: gli (d'oro diDaa Zac: gli (d'oro diDaa Zac: gli (d'oro diDaa Zac: gli (d'oro diDaa Zac: gli (d'oro diDaa Zac: gli (d'oro diDaa Zac: gli (d'oro diDaa Zac: gli (d'oro diglisono merce sempre più rara. Quasi tutti gli ex single più ambiti – da Leonardo DiCaprio a Gerald Butler, passando per Jake Gyllenhaal – hanno relazioni più o meno stabili. Per non parlare di George Clooney, allergico al matrimonio prima di incontrare Amal che non solo l’ha portato all’altare ma l’ha pure ...

eliahsgn : @asignsgdr uno zayn o un chris evans tUTTI PER ME GRAZIE - buckymonamour : By the way CHRIS EVANS versione stronzo mi ricorda mio fratello - buckymonamour : Ho visto #KnivesOut e ho adoratoooooooo??????????. Ma poi Chris Evans stronzo lo amo. -