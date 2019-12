Cristina Chiabotto incinta | spunta il pancino per un 2020 pieno di felicità FOTO

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 dicembre 2019)oppure no? Davvero difficile a dirsi, del resto, le vip sono spesso molto magre ed è anche per questo motivo che non si nota subito ilperchè riescono a nasconderlo per bene. Non solo, sui social pubblicano spesso delleche hanno scattato in precedenza per cui è sempre complicato capire, fino a quando non arriva una conferma, se la gravidanza c’è oppure no! La rivista Oggi non ha dubbi:inizierebbe alla grande il suo. La conduttrice sarebbedopo le nozze con l’imprenditore Marco Roscio. Una gravidanza per cancellare i problemi con il fisco e tutto quello che di brutto l’ultimo anno ha portato. In ogni caso il 2019 disi è chiuso alla grande visto che ha sposato il suo principe azzurro. Certo potrebbe essere perfetto se davvero la conduttrice fosse in dolce attesa. Difficile davvero ...

