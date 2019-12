Così i movimenti tradizionalisti stanno assaltando la Chiesa

(Di martedì 24 dicembre 2019) Francesco Boezi Il tradizionalismo rinasce in Sud America, nonostante le correnti progressiste stiano acquisendo sempre più spazio. Ma l'atteggiamento dellacattolica delude tanti fedeli Il tradizionalismo cattolico è tornato in auge. L'Europa, certo, ma anche il continente sudamericano, sono i palcoscenici di un vero e proprio boom vocazionale. Le realtà tradizionali non conoscono crisi. Juan Migel Montes, che è il direttore del Bureau che rappresenta le Tfp estere a Roma, ossia le associazioni "Tradizione, Famiglia e Proprietà", spiega i motivi della "esplosione", in questa intervista esclusiva rilasciata a IlGiornale.it. Ma è possibile anche annotare forti critiche al progressismo dottrinale. Tradizione, Famiglia e Proprietà: cosa fate di concreto in qualità di ente? Siete vicini a Bolsonaro? Premetto che non esiste un’unica Associazione Tradizione Famiglia ...

Leggi la notizia su ilgiornale

francescoch1 : @WebPoste quando vado sull'area personale del sito - kjerwilkinson : sull'altalena si va così questi sono i movimenti - segnidalcielo : @marco_gervasoni Bravo Marco. Esattamente così. Soros sta finanziando attraverso la Open Society foundation i movim… -