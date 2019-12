Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il primo nome sul taccuino di Giuntoli è. Il centrocampista dell’Arsenal piace al direttore sportivo, ma non è semplice da raggiungere, scrive il Corriere dello Sport. “sono improvvisamente cambiate le prospettive, all’Arsenal, con l’arrivo in panchina di Arteta. E ora bisognerà capire se l’uruguayano avvertirà di nuovo il ‘sacro fuoco’ e se quella tentazione di uscire dalla Premier e di rituffarsi in serie A sia rimasta intatta”.costa non meno di 30 milioni e ilnon è disposto a offrire questa cifra adesso. “Si parte dalla volontà di ragionare sul, per poi riparlarne seriamente e compiutamente a giugno prossimo, quando ognuno – Arsenal compreso – avrà ben chiaro quale sia il proprio destino e come doverlo affrontare in mezzo al campo”. L'articolo. Ilal, poi se nea giugno sembra ...

napolista : CorSport: #Torreira affare complicato. Il #Napoli pensa al prestito, poi se ne parlerà a giugno Il centrocampista… - news24_napoli : Torreira-Napoli, CorSport: non costa meno di 30mln, si ragiona sul… - SiamoPartenopei : Torreira-Napoli, CorSport: non costa meno di 30mln, si ragiona sul prestito! Con Arteta sono cambiate le prospettiv… -