Continua l’emorragia in Forza Italia | Biancofiore abbandona Berlusconi dopo 26 anni

(Di martedì 24 dicembre 2019) La deputata Michaelaha lasciato26di militanza, praticamente da quanto esiste il partito di Silvio. La parlamentare altoatesina si è dimessa dal partito e ha annunciato che approderà nel gruppo misto alla Camera. L’addio arriva pochi giorniil battesimo dell’associazione Voce libera di Mara Carfagna, ancora nel partito azzurro ma in rapporti sempre più gelidi col suo fondatore. «Con la morte nel cuore, ma anche liberata – ha commentato– Lanella quale sono nata e cresciuta non esiste più». Di recente la deputata era stata sostituita come coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige: «Siamo diventati come i grillini – ha commentato – uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone». Leggi anche: Quando la candidata del centrodestra in ...

Leggi la notizia su open.online

