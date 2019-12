Cody Simpson | Non ho tradito Miley Cyrus

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nelle ultime ore iniziavano a impazzare i gossip di una presunta separazione tra la cantantee l'artista australiano Sean, per via di un avvicinamento di quest'ultimo alla playmate Jordy Murray.Ha dichiarato l'agente di: “Non c’è nulla di vero in questa storia.è uscito solo con un’amica e il resto è tutto inventato”. A smentire l'indiscrezione è intervenuta anche la sorella del cantante, secondo la quale l'uscita delle foto di Tmz non ha avuto effetti sui due: "Mio fratello esono ancora una coppia", ha dichiarato la donna al Daily Mail, che ha aggiunto di non festeggiare il Natale in compagnia die della cognata.: "Non ho" 24 dicembre 2019 09:01.

