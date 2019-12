Ciclismo | tutti i giovani italiani che passeranno professionisti nel 2020 in squadre

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) La nidiata di neoche sbarcheranno nel World Tour ad inizioè una delle più promettenti della storia recente. Ne fanno parte, infatti, sia l’attuale campione del Mondo under 23 Samuele Battistella, prossimo alfiere del Team NTT, che il campione d’Europa di categoria Alberto Dainese, promesso sposo della Sunweb. Il primo è un corridore portato per le classiche di un giorno più dure, forte su salite lunghe e brevi e dotato di buonissimo spunto veloce. Il secondo, invece, è uno sprinter puro che può vantare un’esplosività disarmante. Fisicamente è la cosa più simile a Mark Cavendish che si sia mai vista. Oltre a loro due, altri sei azzurri faranno il salto dalle Continental al World Tour. Molto attesa l’ormai ex coppia Colpack composta da Andrea Bagioli ed Alessandro Covi. Il primo, nuovo membro della Deceuninck-Quick Step, è un atleta ...

