Che fine ha fatto Mr Bean? Oggi invecchiato e irriconoscibile FOTO

(Di martedì 24 dicembre 2019) Rowan Atkinson è un attore e comico britannico, noto per essere stato Mr.. Lontano da come lo ricordiamo,l’attore appareanche a causa dei segni dell’età che sono apparsi sul suo volto. Ecco come è diventato. Rowan AtkinsonClasse 1955, Rowan Atkinson ha debuttato nel programma Not the Nine O’Clock News sulla BBC2; ma soprattutto è stato l’indimenticabile Mr., un maldestro uomo britannico che con dissacrante ironia mostra le sue vicende quotidiane, nato mentre Rowan si trovava di fronte allo specchio facendo delle smorfie. Nell’immaginario collettivo ricordiamo Mr.con il completo marrone sempre uguale in ogni puntata che lo contraddistingue. Ma a distanza di anni, Rowan è sempre più distante dall’immagine che tutti abbiamo di lui, anche a causa dei segni del tempo. Rowan Atkinson curiosità Non tutti sanno ...

Leggi la notizia su velvetgossip

marcofurfaro : Una bella notizia: Marco #Cappato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie a Marco e alla sua umanità. Ora spet… - reportrai3 : Nella #terradeifuochi una guerra che non trova mai fine e che si ripercuote sulla salute degli abitanti #Report da… - c_appendino : ?? Segnali positivi anche per il #turismo in questo fine 2019. I visitatori premiano le bellezze di Torino e le sce… -