Cenacoli pompeiani | il gusto della Storia

(Di martedì 24 dicembre 2019) di Fiorella Franchini La Caupona di Masseria Curato a Pompei ha inaugurato lo scorso 6 dicembre una serie di cene letterarie in cui saperi e sapori si fondono per ricreare originali suggestioni. Nei ricercati spazi dell’archeo ristorante che ricostruisce, attraverso la riproduzione dell’ambiente dell’epoca romana e un menù ispirato alle famose ricette tratte da il “De Re Conquinqria” di Marco Gavio Apicio, le atmosfere di un tempo passato, l’ingegnere Flavio Russo, esperto dimilitare e storico vesuviano, racconterà in dieci appuntamenti e fino a maggio 2020, le vicende del territorio, dai miti alla ricostruzione del cataclisma del 79 d. C., dalla vita quotidiana, alle ville famose e ai personaggi illustri, economia, religioni, arte, accompagnato dalle letture di Adelaide Oliano. Ing. Russo ci sono stati segnali che potevano far presagire la catastrofe o davvero tutti ignoravano ...

