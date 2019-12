(Di martedì 24 dicembre 2019)ha da poco annunciato il prossimoin regalo nel periodo natalizio, ovvero."Aiuta Madeline ad affrontare i suoi demoni in un viaggio verso la cima del Montein un avvincente platformer fatto a mano dai creatori del classico multigiocatore TowerFall. Un'avventura per singolo giocatore dalla forte componente narrativa come nei bei tempi andati, con personaggi carismatici e una commovente storia alla ricerca di sè. Una montagna imponente da oltre 700 schermate, tra intense sfide formato platformer e impalpabili segreti. I comandi sono alla portata di tutti - salta, scatta e scala - ma con vari livelli di difficoltà da padroneggiare, dove c'è da imparare a ogni morte. Prosegui la scalata tra rigenerazioni lampo, scova i misteri della montagna e sfida i suoi molteplici pericoli." - recita la descrizione del.Gli altri titoli gratuiti ...

Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Celeste è il nuovo gioco gratuito di Epic Games Store - cyberanimax : -