(Di martedì 24 dicembre 2019)è stato accolto da recensioni disastrose e un flop ai box office, maha difeso pubblicamente ilè stato accolto dae recensioni disastrose e oraha risposto ai tanti commenti negativi condivisi online,ndo ildagli attacchi degli ultimi giorni. L'adattamento del famoso musical creato da Andrew Lloyd Webber ha avuto un esordio nelle sale americane fermo a soli 6.5 milioni di dollari e l'interprete di Rum Tum Tugger ha voluto rispondere agli attacchi.ha spiegato parlando di: "Ogni volta che metti in discussione ciò che è una forma d', ogni volta che vai contro le regole, ci saranno ovviamente delle reazioni negative. Ma si tratta di un'incredibile ...

Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Cats, Jason Derulo difende il film: 'Le critiche non contano, è un'opera d'arte') Playhitmusic - - Tom29432543 : RT @CeredaDiego: Jason Derulo pazzesco coi nuovi effetti speciali in Cats - CeredaDiego : Jason Derulo pazzesco coi nuovi effetti speciali in Cats -