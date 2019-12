Caterina Balivo | “Volevo fare la Velina | ma c’era Elena Santarelli” La lite

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 24 dicembre 2019)traSantarelli La conduttrice tvha parlato del suo passato da aspirantee di quando, per diventarlo, ha litigato con la show girlSantarelli. Durante il suo programma tv “Vieni da me”, ha raccontato del provino in presenza di Ficarra e Picone, ospiti del talk show per presentare il loro film natalizio, “Il primo Natale”. Il nuovo film comico, infatti, parla della storia di due aspiranti Veline. “Una volta ho fatto anch’io un provino, ma non mi hanno presa, ovviamente! Eravamo io edSantarelli e mi ricordo che litigai cone le dissi: ‘Tu sei troppo alta io non voglioil provino con te se no non mi prendono!’ Alla fine non hanno preso né me né lei, l’abbiamo risolta così”, raccontaal duo comico siciliano. Era il 2002 quando siacheSantarelli cercarono di ...

