Caterina Balivo | Vieni da me cresce senza Detto Fatto e Uomini e Donne

(Di martedì 24 dicembre 2019)da me, ascolti del 23 dicembre:Maria De Filippi e Bianca Guaccero È andata in onda ieri una nuova puntata dida me e questi sono stati gli ascolti: 1.891.000 telespettatori e il 13.97% di share. Buoni ascolti per, dunque, nella prima settimanacontroprogrammazione. La conduttrice del programma del primo pomeriggio di Rai 1 infatti è cresciuta. I programmi di Maria De Filippi e Bianca Guaccero si sono fermati per le vacanze, edovrà ‘lottare’ contro la più facile (e felice) concorrenza di Una vita (per 45 minuti) e i film di Natale.da me, in questa prima puntataconcorrenza, dunque, è cresciuta di ben oltre 100 mila telespettatori e più di un punto percentuale. Riuscirà a salire ancora di più oggi e nei prossimi giorni? Ricordiamo che ...

