Caterina Balivo commossa a Vieni da Me | la dedica di Pippo Baudo

(Di martedì 24 dicembre 2019)ospite aDa Me:si commuove per le sue paroleè stato ospite daDa Me nella puntata speciale del 24 dicembre 2019. Il desiderio della conduttrice si è avverato: qualche girono faaveva rivelato a Gente di desiderare proprio lui come suo … L'articoloda Me: ladiproviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

zazoomblog : Babydoll e tacchi a spillo: Caterina Balivo in versione natalizia è un sogno proibito - #Babydoll #tacchi #spillo:… - Noovyis : (Babydoll e tacchi a spillo: Caterina Balivo in versione natalizia è un sogno proibito) Playhitmusic -… - CorriereUmbria : #Pippo Baudo a 'Vieni da me' con #Caterina Balivo: 'A un provino scartai #Fiorello' - Corriere dell'Umbria -