(Di martedì 24 dicembre 2019) La Gazzetta di Modena riporta alcune dichiarazioni dell’amministratore delegato del, Giovanni. L’ad torna sullo sfogo di De Zerbi dopo la sconfitta contro il. “Penso sia stato uno sfogo dettato dall’amarezza. Come a tutti, anche a lui sono girate le scatole per aver perso così”.racconta di aver analizzato con il suo tecnico le cause della sconfitta, tra cui il fatto che una squadra giovane come ilpuò mostrare timori e fragilità. “Poi c’è un discorso caratteriale senza sottovalutare l’aspetto fisico, ovvero la stanchezza che nel secondo tempo ci ha penalizzato. A livello di corsa e intensità la squadra nei primi 45 minuti ha speso tantissimo, il problema è che non abbiamo concretizzato. In certi momenti devi determinare, mentre qualche giocatore paga un po’ di paura. Chiamiamola così. ...

Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Carnevali (Sassuolo): “Siamo stati dei polli. Il Napoli non ha mostrato nulla di che” L’ad del Sassuolo: “De Zerbi?… - SeEarn : SASSUOLO-NAPOLI, CHIACCHIERATA DI MERCATO ADL-CARNEVALI #Sassuolo #Napoli #chiacchierata #ADL #Carnevali… - NCN_it : SASSUOLO-NAPOLI, CHIACCHIERATA DI MERCATO ADL-CARNEVALI #Sassuolo #Napoli #chiacchierata #ADL #Carnevali… -