Cappone, abbacchio, capitone: riti, storia e ricette della trimurti golosa del Natale italiano (Di martedì 24 dicembre 2019) La delicatezza del CapponeEugenio Boer, un talento a 360°Il Cappone di Morozzo 'creativo' di BoerLe intramontabili costoletteRiccardo Di Giacinto, la Roma contemporaneaL'abbacchio 'rivisitato' di Di GiacintoUn secondo gustosoGennaro Esposito, il numero uno del MeridioneIl fritto con il tocco di EspositoDa Nord a Sud, la cucina di tradizione italiana regala emozione. Non solo a Natale, ovviamente, ma è durante le festività che esprime il meglio in piatti speciali. ricette che rappresentano profondamente l’identità culturale del luogo d’origine, hanno una storia importante e sono particolarmente «nutrienti». È il caso di tre cibi che non possono mancare sulle tavole natalizie, almeno se la padrona di casa intende seguire le immortali regole. Parliamo del Cappone, dell’abbacchio e del capitone: semplificando sono il Nord, il Centro e il Sud della bussola del gusto, con le loro ...

Leggi la notizia su vanityfair

Cappone abbacchio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cappone abbacchio