Call of Duty | Modern Warfare e FIFA 20 in offerta nel Calendario dell' Avvento di GameStop

(Di martedì 24 dicembre 2019) Siete ancora in cerca di regali per questo Natale? Bisogna affrettarsi perché siamo già al 24 dicembre! E se ancora non avete idea di cosa regalare, o regalarvi, forse possiamo darvi una mano.Ildi, infatti, propone oggie nuove offerte per giochi e console da non lasciarsi sfuggire.L'apprezzatoofè disponibile per 49,98 Euro,20 a 37,98 Euro, Ghost Recon Breakpoint a 29,98 Euro e Pokémon Spada e Scudo a 49,98 Euro. Queste promozioni sono valide solo per oggi, 24 dicembre.Leggi altro...

