Calciomercato – Rivoluzione al Napoli | bomber per il Genoa | il Bologna guarda al futuro

(Di martedì 24 dicembre 2019)– La Serie A si è fermata per la consueta sosta natalizia. Le squadre sono però al lavoro per i colpi di mercato di gennaio. Tanti i direttori sportivi all’opera per fiutare i migliori affari della sessione invernale e per regalare ai tecnici i giusti colpi per migliorare nella seconda parte di stagione. Queste le ultime notizie dall’Italia e dall’estero.al– Dopo il cambio in panchina, con Gattuso che ha rilevato Ancelotti, ilsi tufferà prepotentemente sul mercato per regalare rinforzi al tecnico calabrese. Il lavoro di Giuntoli si concentrerà principalmente in due zone specifiche: il centrocampo e la corsia di sinistra. Tantissimi i nomi sondati e al vaglio della dirigenza. Per la mediana si pensa a Tonali del Brescia, Torreira dell’Arsenal (si parla di offerta da 30 milioni), Lobotka del Celta Vigo, ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

NicoSchira : In attesa di sciogliere il nodo allenatore Preziosi progetta l’ennesima rivoluzione per gennaio. In arrivo Bruno… - GiuSette7 : Il guaio di aver perso la supercoppa, più della sconfitta, più del trofeo perso, più dei nostri piagnistei, è il ca… - GigiDribe : #Donnarumma #Bonaventura #Hernandez sono gli unici che terrei (SI anche #Romagnoli cederei) tutti gli altri o li ge… -