Calciomercato Milan | nuovi contatti per Ibrahimovic

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ildelpassa da Ibra. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno infittito icon lo svedese per averlo già a gennaio in rosa come rinforzo in attacco.però prende tempo, si accelera perSi scrive, ma si legge Zlatan. Dopo la disastrosa sconfitta per 5-0 rimediata a Bergamo, in casa rossonera è tutta una polveriera. La fragilità collettiva, ma soprattutto la mancanza di idee in attacco hanno fatto scattatre un enorme allarme rosso che solo il mercato di riparazione forse può spegnere. Gli obiettivi di mercato sono tanti, vista la situazione precaria della squadra, ma da tempo echeggia un solo nome capace di ridare grinta e anima al: Zlatan. Lo svedese è fermo da ottobre e medita sul suo futuro. Boban e Maldini hanno accelerato icon lo ...

