Calciomercato Juventus | Haaland sempre più vicino

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ildei bianoconeri potrebbe partire con il botto. L’attaccante norvegese avrebbe già dato l’ok per il trasferimento a gennaio a Torino. Si parla di un’operazione da 30 milioni circa., quasi fatta perLa sconfitta in Supercoppa contro la Lazio brucia ancora in casa bianconera, ma per fortuna c’è la sessione di mercato invernale che può mettere toppe importanti a livello tecnico. La società però è lungimirante, e già guarda al futuro, per un attacco che vuole spaventare tutta Europa già nel 2020. Secondo quanto riportano Tuttosport e il Corriere dello Sport, lastarebbe chiudendo per Erling, gigante norvegese classe 2000 che ha incantato tutta Europa con la maglia del Salisburgo. Paratici e Nedved avrebbero già incontrato Mino Raiola, agente del giocatore, e trovato un accordo sulla base di circa 30 ...

