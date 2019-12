Calciomercato Juventus | ecco i botti di Capodanno! NOMI da capogiro | così è assalto alla

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Laha chiuso l’anno male, perdendo la Supercoppa Italiana a Riyad contro la Lazio. Seconda sconfitta dei bianconeri su due partite contro i biancocelesti il che, unito al fatto che l’Inter è lì a combattere a pari punti per lo Scudetto, ha fatto preoccupare, e non poco, i vertici del club di Torino. I calciatori sono in vacanza, il direttore sportivo Fabio Paratici invece no. La dirigenza è al lavoro per trovare i giusti rinforzi che possano garantire di lottare su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. La rosa dellarimane la più forte in Italia e una delle migliori d’Europa, ma in questa prima parte di stagione sono emerse delle crepe, delle lacune. In primis i troppi gol subìti rispetto alle stagioni precedenti. Eravamo abituatiBBC quasi insuperabile, la retroguardia di Sarri si è dimostrata alquanto fragile. ...

