Calciomercato Inter | svolta su Vidal pronta un’offerta da mille e una notte al Barcellona

(Di martedì 24 dicembre 2019) Per sbloccare la trattativa in fase di stallo trasu Arturosembra che siavenuto direttamente la famiglia Zhang che ha autorizzato l’amministratore delegato Beppe Marotta a allontanarsi per sempre dall’idea del prestito e di proporre al Barca 25 milioni in cambio del cartellino del fortissimo giocatore cileno. Lo stessosembra abbia detto al suo agente di essere disponibile a passare in maglia nerazzurra anche perché non si sente più molto considerato nel. Arturodarebbe quel tasso di esperienza in più al centrocampo nerazzurro che consentirebbe alla squadra di fare un notevole salto di qualità., Barella, Sensi e Brozovic formerebbero una delle migliori mediane nel mondo. L’però si muove anche per il talento svedese Dejan Kulusevski che ha una valutazione di oltre 40 milioni di euro. In questo caso ...

