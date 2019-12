Calciomercato Fiorentina | si insiste per avere Zaza a gennaio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019): Simonerimane il nome più caldo per l’attacco dei viola nel mercato diLastarebbe pensando a Simoneper rinforzare il proprio attacco. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante granata vorrebbe fare 4-5 mesi a tutto gas per rilanciarsi in chiave Euro2020.avrebbe già dato il proprio assenso alla possibile operazione nella sessione invernale di mercato. Alle spalle dell’attaccante in forza al Torino, ecco le candidature di altre punte come Nikola Kalinic, Gianluca Scamacca e Patrick Cutrone. Leggi su Calcionews24.com

