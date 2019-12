Calcio femminile | Alia Guagni | “L’obiettivo prioritario dell’Italia è la qualificazione

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il campionato diè fermo per le festività natalizie ed è tempo di bilanci per una delle protagoniste. Ci si riferisce ad, capitano della Fiorentina, seconda nella classifica generale a sei lunghezze dalla Juventus capolista. Un rendimento in crescendo per le ragazze allenate da Antonio Cincotta che sperano nel 2020 di avere un rendimento ancor più convincente, per provare a recuperare il ritardo dalle bianconere. “Abbiamo finito bene il 2019, siamo in crescendo e si sta creando un bellissimo gruppo. Spero di continuare su questa scia e di migliorarci perché la vetta della classifica è vicina“, le dichiarazioni di, a margine di una iniziativa all’ospedale Meyer (fonte: Ansa). La calciatrice gigliata si è poi soffermata sulla crescita di livello del campionato, sulla scia anche dell’ottimo Mondiale disputato dalle ragazze di ...

