Caiazza elogia Gattuso | “Ha lo spirito guerriero nel DNA”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Salvatore, giornalista del Roma, si è prodotto oggi in un lungo elogio nei confronti di, sottolineandone il piglioa pochi giorni dall’insediamento azzurro. “Complimenti a Gennaro. Complimenti davvero ad un condottiero vero che ha subito fatto capire come ci si comporta sul campo di battaglia. Eravamo abituati a vederlo ringhiare da lontano. Sia da calciatore che da allenatore. Già alla Salernitana aveva dato una assaggio della sua voglia di imporsi. Di ritorno dalla Scozia, poi, vestì la maglia del Milan dove vinse di tutto e di più. Diventando nel 2006 anche campione del mondo. Ce l’ha nel DNA loma va detto che è bravo anche come allenatore. Nessuno pensi che le sue squadre si impongono solo a livello caratteriale. Se ha gli uomini giusti al posto giusto sa esprimere anche un ottimo calcio”. Le difficoltà, ...

