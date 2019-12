Buone Feste 2019 | Natale | i piatti tipici della tradizione regionale

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Si spendono in media 98 euro a famiglia per imbandire le tavole delche quasi nove italiani su dieci (85%) hanno scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia un aumento del 9%spesa rispetto allo scorso anno. Tornano le grandi tavolate con una media di 9 persone a condividere insieme i menufesta, soprattutto parenti e amici, Per la preparazione casalinga del pasto principale del– continua la Coldiretti – è stato stimato un tempo medio di 3,8 ore in media con uno storico ritorno al “fai da te” che non si registrava da oltre cinquanta anni. Un ritorno al passato determinato però – precisa la Coldiretti – da motivazioni diverse con gli italiani, soprattutto giovani, che si gratificano ai fornelli e la cucina e il buon cibo che si affermano ...

