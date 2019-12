Buone Feste 2019! Gli auguri arrivano anche dallo Spazio VIDEO

(Di martedì 24 dicembre 2019) Glidi2019: la NASA ha pubblicato unin cui l’equipaggio della Stazione Spaziale e il comandante Luca Parmitano fanno gliin versione natalizia indossando una maglietta a righe bie rosse e con un gran finale con cappellini da Babbo Natale, capriola e albero di Natale. “se molte persone in questo periodo dell’anno passano il tempo con famiglia e amici, noi – spiega Parmitano – abbiamo speciali amici a bordo, il nostro equipaggio, naturalmente non possiamo passare questi giorni con le nostre famiglie e pensiamo a tutte le persone che si trovano in aree critiche e pericolose per motivi di lavoro eloro non possono passare questecon le loro famiglie e con i loro amici“. Gli astronauti potrannoindulgere in un “cenone” a base di cibo disidratato, ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

