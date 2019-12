Bulgari, orologi da collezionare (Di martedì 24 dicembre 2019) Considerati da molti bene rifugio, gli orologi meccanici di alta gamma sono uno degli investimenti preferiti di chi ha una buona capacità di spesa. Bulgari è tra i più ricercati se vuoi un orologio tra classicismo e modernità, che combina meccanica e design e si distingue per dettagli decisi, creativi e riconoscibili. Che sia per iniziare una collezione, per un regalo importante o per cercare un «compagno» di vita quotidiana, ecco cinque motivi per cui scegliere i modelli della casa romana. Prestazioni da record Quest'anno Bulgari ha conquistato il suo quinto record portando sul mercato il più sottile dei movimenti cronografi automatici. Lo ha fatto con il cronografo Octo Finissimo con funzione GMT: attualmente, l'orologio a carica automatica più sottile del mondo. Con cassa in titanio da 42 mm (spessore 6,90 mm) ha un fondello ...

