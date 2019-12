BMW Serie 3 - Il giro a Vairano della 330i M Sport - VIDEO

Leggi la notizia su quattroruote

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dopo tante coupé e Suv ad alte prestazioni è il momento di mettere alla prova sulla nostra pista diuna berlina, la BMW. A discapito del numero che la identifica, dentro il suo cofano è presente un quattro cilindri turbobenzina di due litri: il "30", infatti, ora indica il livello prestazionalevettura e non più la sua cilindrata. Tende al sovrasterzo. In pista la nuova3 si è rivelata molto efficace, ma bisogna saperla guidare. La berlina a trazione posteriore è impegnativa da gestire, soprattutto per la sua tendenza al sovrasterzo che, se da un lato nelle curve più lente privilegia l'inserimento, dall'altro sul veloce può mettere in apprensione i guidatori meno smaliziati. Il posteriore, infatti, fatica a trovare un appoggio solido e, se non si gestisce con grande cura l'acceleratore, spesso si è costretti a correggere la traiettoria con lo ...

