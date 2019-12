Betlemme 2019 anni dopo | il business tra i presepi e Banksy Lo speciale di Mario

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Qual è la città più importante della storia? Roma? Atene? Cinisello balsamo? Nossignori, la città più importante della storia è, fosse solo per il fatto che è da lì che abbiamo iniziato a contare glifa. Ma com’è oggi? Com’è il Natale nella città del Natale per eccellenza? E la domanda che mi assilla da sempre: ma alo fanno il presepe? Vi racconto tutto nel mio reportage a fumetti in edicola oggi, 24 dicembre, con Il Fatto Quotidiano. Sono ben due pagine a fumetti che mi sono costate tanta fatica. Non perdetevele perché poi vi rovinate le sante feste. (AH, ci sono dei personaggi nascosti qui e lì, tra i disegni: non perdeteveli). L'articolo, iltra i. LodiNatangelo sul Fatto Quotidiano in edicola oggi proviene da Il Fatto Quotidiano.

vaticannews_it : #23dicembre Si sblocca la situazione dei cristiani di #Gaza . Ieri via libera di #Israele ai permessi per visitare… - LaStampa : A Betlemme c’è il presepe di Banksy, ma la stella cometa è il buco lasciato da una granata - Agenzia_Ansa : A #Betlemme la 'cicatrice' di #Banksy #ANSA -