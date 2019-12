Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Di informazioni gliene servono poche, lui sempre maniacale e dedito al lavoro. Se casomai dovessero sorgere dubbi, però,Inzaghi saprà a chi rivolgersi. Oltre a Perparim Hetemaj, per otto stagioni ammirato con addosso la maglia del Chievo Verona, il tecnico giallorosso potrà avvalersi anche dei consigli di chi la società clivense l’ha vissuta per sedici lunghi anni. Al fianco di Supersiede infatti Maurizio D’Angelo, “Icio” per molti dalle parti deldove è stato capitano e bandiera del “Chievo dei miracoli“, una piccola realtà capace di compiere una scalata dai dilettanti fino alla serie A. Napoletano di origini ma veneto di adozione, D’Angelo è stato accolto dai mussi volanti nel 1988 ed è rimasto in gialloblu fino al 2004, anno in cui decise di appendere definitivamente le ...

anteprima24 : ** ##Benevento, Pippo ha il #Jolly in panchina per sbancare il #Bentegodi ** - gis_sa : RT @iasius_1: @pisto_gol Occhio al fratello Pippo che a #Benevento sta facendo qualcosa di epico: +9 sulla seconda, +14 sulla terza, miglio… - iasius_1 : @pisto_gol Occhio al fratello Pippo che a #Benevento sta facendo qualcosa di epico: +9 sulla seconda, +14 sulla ter… -