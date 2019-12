Basket | si chiude con una sconfitta il 2019 dell’Edil Appia Sant’Agnese

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSicon unailche con la propria rappresentativa Under 18 cede, tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo, alla più quotata Casapulla 68 a 58 dopo 40’ di dura lotta. Partita equilibrata nonostante il +10 finale. Al riposo lungo infatti le compagini arrivavano in perfetta parità (31-31 al 20’) mentre all’alba dell’ultimo quarto erano i padroni di casa ad essere avanti di soli 4 punti (47-43 al 30’). Il continuo alternarsi al comando veniva interrotto negli ultimi 10’ quando la formazione ospite imponeva un break di 25 a 11 che le consentiva di scavare il solco decisivo e tagliare il traguardo col 68 a 58 finale. Casapulla rimane così imbattuta in trasferta e continua la corsa alla vetta della classifica, condivisa ad oggi con Caudium. L’Edil, dal canto suo,il ...

Leggi la notizia su anteprima24

