Basket | Milos Teodosic nominato MVP della Regular Season di Eurocup con la maglia della

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’hacome miglior giocatore2019-2020, ennesimo riconoscimentofantastica carriera del giocatore serbo attualmente in forza alla Virtus Bologna. Alla sua prima annata nel Vecchio Continente dopo la sfortunata parentesi di due anni in NBA con i Los Angeles Clippers,ha trascinato le V Nere al primo posto nel gruppo Amanifestazione con un brillante record di 8 vittorie e due sole sconfitte maturate in trasferta contro Patrasso e Andorra. Il playmaker serbo ha chiuso la prima fase dell’con numeri impressionanti: quasi 17 punti di media a partita (terzo miglior marcatore), 5.6 assist (secondo a pari merito in questa voce statistica), il 63.6% da 2, il 40.6% da oltre l’arco e l’89.7% dalla lunetta. Il contributo portato alla causa non può però essere limitato alle statistiche, infatti l’ex ...

Leggi la notizia su oasport

