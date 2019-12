Barcellona | Valverde | «La partita contro il Liverpool ci ha ricordato Roma»

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il tecnico del, Ernesto, torna sulla semifinale di Champions Leagueil: le sue parole Il tecnico del, Ernesto, ha parlato ai microfoni di Barca TV della semifinale di Champions League persail– «Fino a quel momento abbiamo giocato una Champions League straordinaria. Eravamo la miglior squadra della competizione, non avevamo perso neanche unae dopo l’andata eravamo avanti 3-0. Al ritorno avevamo schierato la stessa formazione e l’idea era segnare presto un gol. L’1-0 dei Reds arrivò presto e psicologicamente ci ricordò ladi, anche se riuscimmo a reagire e a tenere in mano la. Poi nella ripresa ci sono stati 2 minuti decisivi, in cui hanno pareggiato e noi abbiamo perso equilibrio. Fu un colpo durissimo, credevamo di avere in mano la finale». Leggi ...

