Barbara D’Urso Instagram | “magnifica preda” alla “fermata d’autobus” | «Più sensuale di

(Di martedì 24 dicembre 2019) Carmelita ne sa una più del diavolo.ha preso l’aereo ed è volata fino a Madrid. La Regina degli ascolti di Canale 5 è andata in Spagna per motivi lavorativi di cui ancora non si conoscono i dettagli. Il soggiorno è stato documentato sapientemente, e con una certa ironia sui social, dstessa conduttrice partenopea, che ha pubblicato sul suo profilopiù di uno scatto. Noi vogliamo soffermarci su due post nello specifico: uno più divertente, l’altro di gran lunga. del resto la presentatrice 62enne sa come essere intrigante.D’Urso, “magnifica preda”“fermata d’autobus”: «Piùdi Marilyn» Nel primo scatto si vede la conduttricefermata dell’autobus, che si lascia ‘pizzicare’ con quello che definisce l’amore della sua vita. Si tratta di un signore anziano che siede tranquillo ...

Leggi la notizia su urbanpost

stanzaselvaggia : Ieri, in un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zocco… - fattoquotidiano : Sallusti, il suffragetto di Barbara D’Urso che ignora l’italiano @stanzaselvaggia #FattoQuotidiano #20dicembre… - panicandnodisco : quella non è Adele. quella è Barbara D'urso. -