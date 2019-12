Bambino in coma | piangeva troppo e la mamma lo ha strattonato

Leggi la notizia su inews24

(Di martedì 24 dicembre 2019)ina causa delpianto. E’ questo quello che è successo in provincia di Vicenza stamattina. Diventare genitori è difficile, difficilissimo. Se non si hanno le giuste motivazioni e le giuste energie psico-fisiche, tutto diventa difficile. Ma soprattutto pericoloso, per se stessi ed ovviamente anche per il, che ha bisogno di … L'articoloine lalo haproviene da www.inews24.it.

coma_girl : @uvafragola Semola ce chiamavano Coso da bambino. È uguale, coi capelli neri. - euro_coma : RT @GiorgiaMeloni: Raggi rimuova questo schifo esposto al Museo di arte contemporanea di Roma. Non riesco a capacitarmi di come qualcuno ab… -