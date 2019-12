Babydoll e tacchi a spillo | Caterina Balivo in versione natalizia è un sogno proibito

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ma quanto è sexy? La bella conduttrice di Vieni da me è una delle più amate d’Italia: simpatica, ironica, gentile, preparata.è perfetta. Sempre attiva sui social, ci tiene a mantenere un rapporto coi suoi fan anche al di fuori della tv per questo posta spesso foto della sua vita quotidiana. Dei figli, di sé bellissima e di sé senza trucco. È sempre uno spettacolo della natura. E se non avete visto le ultime foto, resterete a dir poco sconcertati. La bellaha deciso di augurare il Natale ai suoi fan in un modo davvero speciale. In, cone maxi fiocco, si è fatta immortalare e ha postato la foto in rete lasciando i fan a bocca aperta.ha addosso un baby doll tutto luccicante e in testa un maxi fiocco. In mano tiene dei pacchetti e chiede ai fan se abbiamo completato tutte le commissioni. Ma sono pochi quelli che ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine