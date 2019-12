Babbo Natale in viaggio | quest’anno seguito anche dalla Stazione Spaziale

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’esercito statunitense hain diretta per decenni ogni 24 dicembre il tour di, fornendo la localizzazione precisa delle renne: per la prima volta quest’anno ha ricevuto assistenza dagli astronauti sullaInternazionale. “Abbiamo ottenuto una conferma visiva chesta attualmente viaggiando sull’India!“, ha annunciato l’astronauta NASA Andrew Morgan. La ISS, in orbita a 400 km sopra la Terra, offre agli astronauti “un punto di osservazione ideale per seguirenel suointorno al mondo“, ha spiegato il Comando di Difesa Aerodel Nord-America (North American Aerospace Defense Command, NORAD) Le informazioni raccolte congiuntamente consentono di visualizzare, in diretta e in 3D, ildi Santa Claus sul sito www.noradsanta.org, visitato da oltre 20 milioni ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

