Avete mai visto l’ex moglie di Andrea Bocelli? Insieme per 10 anni

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il suo nome è Enrica Cenzatti ed èdi. I due sono stati sposati dal 1992 al 2002, per un totale di ben dieci. È vero: oggi il tenore è felicemente sposato con un’alta donna, Veronica Berti, con la quale è convolato a nozze il 21 marzo 2014 e dalla quale ha anche avuto una figlia, Virginia. Maresta una figura importante della sua vita. Chi è Enrica Cenzatti, l’exdiEnrica Cenzatti,di, è nata a Pisa nel 1969 ed è residente a Pontedera, un comune italiano situato a est della provincia. Particolarmente legata alla sua privacy, la donna non ha mai rivelato un granché della sua vita privata: sappiamo che ha cinquant’e che il suo rapporto con il tenore è iniziato molto prima che questi divenisse famoso. I due si sono infatti conosciuti quando lei aveva soltanto 17. Si conobbero per ...

Leggi la notizia su velvetgossip

reportrai3 : voi avete messo una telecamera. Ogni quanto andavate a prendere queste immagini? «In quel posto mai. Ci sono gli a… - mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - youresogolden_ : RT @morganstcrk: sì ok bravi attori a fingere l’orgasmo a letto, ma avete mai provato a fingere di non essere morti dentro dopo aver guarda… -