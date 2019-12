Avete mai visto l’ex compagno di Alessia Marcuzzi? È un noto sportivo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il suo nome è Simone Inzaghi ed èdi. Da quando esiste il gossip, la Pinella è sempre stata uno dei personaggi più chiacchierati e la cui vita privata è stata più spesso messa al centro dell’attenzione. Merito non solo dellarietà della conduttrice televisiva, reduce dall’esperienza di Temptation Island Vip, ma anche dei diversi volti noti che ha avuto al suo fianco nel corso degli anni. Sì, perché se adesso la donna è felicemente sposata con Paolo Calabresi, il produttore televisivo con il quale è convolata a nozze nel 2014, il passato sentimentale dellaè ricco di nomi di spicco. Chi è Simone Inzaghi, l’exdiSimone Inzaghi, exdi, rientra di certo in questa categoria. Per gli appassionati di calcio, l’uomo non ha certo bisogno di presentazioni. Nato a Piacenza il 5 aprile 1976, è un ...

reportrai3 : voi avete messo una telecamera. Ogni quanto andavate a prendere queste immagini? «In quel posto mai. Ci sono gli a… - mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - mulemar : RT @morgante_ant: Ma poi vi chiedete “perché?”. Vi arrovellate il fegato... Ma avete mai visto abbracci così a Zingaretti, a Renzi, a Fran… -