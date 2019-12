Autostrade per l’Italia scrive al Governo | “Cessiamo il contratto!”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 24 dicembre 2019) Lo scontro prosegue in seguito alle norme presenti nel decreto Milleproroghe. La replica deladper l’Italia è affidata a De Micheli: “Minacce inaccettabili”. Prosegue il botta e risposta piuttosto acceso traper l’Italia e il. Il gruppo controllato da Atlantia ha ricevuto, dal proprio punto di vista, una brutta sorpresa … L'articoloper l’Italiaal: “Cessiamo il contratto!” proviene da www.meteoweek.com.

petergomezblog : “Clausole di favore per la concessionaria” e dubbi di “manifesta nullità”. Autostrade, Corte dei conti stronca le a… - davidealgebris : Autostrade : Ultimi 10 anni dovevano fare investimenti per €21.7 miliardi. Ne hanno fatto solo €15 miliardi. €6.7… - matteorenzi : Se qualcuno vuole revocare la concessione ad Autostrade per la vicenda del ponte Morandi si presenti in Parlamento… -