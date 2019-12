Autostrade: Gelmini, ‘governo senza strategia e linea politica’ (Di martedì 24 dicembre 2019) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – ‘è un governo senza una strategia, senza una linea politica, senza un’idea di Paese. Oggi è paradossale leggere sui quotidiani tre interviste sulla vicenda concessione Autostrade -al premier e a due ministri di peso (uno dei quali leader del partito di maggioranza che sostiene l’esecutivo) -e trovare tre posizioni completamente differenti. A Palazzo Chigi non sanno che pesci prendere, sono spaccati su tutto, e, dunque, giocano la tripla: ‘1X2′”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. “Almeno -aggiunge- Gualtieri su ‘La Repubblica’, ha avuto la decenza, visto il caos, di non prendere posizione, altrimenti avremmo avuto una quarta, diversa, opzione. Ci sarebbe da ridere, se non fosse da piangere”.L'articolo Autostrade: Gelmini, ‘governo senza strategia e linea ...

