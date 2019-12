Auguri di Buon Natale | Buone Feste 2019! FRASI | CITAZIONI | DEDICHE e FILASTROCCHE per

(Di martedì 24 dicembre 2019) In questi giorni su app e social come WhatsApp e Facebook veniamo bombardati da, immagini e video didi “” e “2019“. Dunque, per l’occasione, proponiamo una selezione disimpatiche e significative,da condividere con le persone care: Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro unpieno di felicità! Che questi giorni di festa, ricchi di serenità, ti portino tanta pace e fortuna. Tantidi! Che questoti porti una montagna di sogni da realizzare.! Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia ununico ed indimenticabile!diChe questopossa farle vivere il tempo autentico in cui sentirsi sempre felici e in pace col mondo. FeliceUn sorriso ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

matteosalvinimi : A Voi e a tutti i Vostri cari i miei auguri per un Buon SANTO NATALE, di vero cuore! ? 'L'Europa o è Cristiana o n… - OfficialSSLazio : ?? Tanti auguri di buon compleanno a Marcelo Salas! L'ex attaccante biancoceleste spegne oggi 4??5?? candeline ?? - matteorenzi : Auguri di cuore, a tutte e a tutti! Buon Natale -